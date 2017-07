‘Ik hoop op een transfer als die van Djuricic, maar ik lijk meer op Sulejmani’

Nemanja Mihajlovic hoopt bij sc Heerenveen in de voetsporen te treden van enkele succesvolle landgenoten. De van Partizan Belgrado overgekomen vleugelaanvaller is na Momir Karadzic (1975-1978), Radoslav Samardzic (1997-1999), Miralem Sulejmani (2007 - 2008), Igor Djuric (2009-2011) en Filip Djuricic (2010-2013) de zesde Serviër in dienst van de Eredivisionist. Hij spiegelt zich aan de laatstgenoemde twee.

De 21-jarige vleugelaanvaller, die tot medio 2019 vastlag bij Partizan, speelde afgelopen weekend zijn eerste competitiewedstrijd van het seizoen met de Servische club. Mihajlovic noemt de Eredivisie een perfecte competitie voor jonge spelers en voor aanvallers, omdat ze veel ruimte krijgen op het veld. "Toen ik jong was heb ik er wel over nagedacht welke competitie het beste voor mij zou zijn. Toen dacht ik ook aan België maar Nederland is het beste voor jonge spelers", zegt hij tegen Omrop Fryslân.

"Ik weet veel over de club en kende het verhaal van Sulejmani en Djuricic", vervolgt de aanwinst, die vrijdagmiddag werd voorgesteld aan pers en publiek. "Na Heerenveen zijn zij naar grote clubs gegaan. Djuricic ging bijvoorbeeld naar Benfica en daarna naar Southampton. Ik hoop dat bij mij ook zo zal gaan." Zelf heeft hij als voetballer echter meer weg van Sulejmani. "Ik houd ervan om één tegen één te spelen en mijn tegenstander op te zoeken. Dus ik lijk meer op Sulejmani, hoewel hij linksbenig is en ik rechts. Djuricic is meer een 'tien', terwijl ik een vleugelspeler ben."