Rutjes juicht ‘mooie transfer’ toe: ‘Juist daarom past hij ook bij Ajax’

Ajax heeft volgens Nathan Rutjes een uitstekende zet gedaan door Benjamin van Leer binnen te halen. De middenvelder van Roda JC Kerkrade speelde de afgelopen drie jaar samen met de keeper, die deze zomer voor zeven ton overstapte naar de recordkampioen van Nederland. Hoewel Rutjes zijn voormalig ploeggenoot gaat missen, gunt hij Van Leer de transfer.

"Ik ken Benjamin niet anders dan een hele goede keeper en een fijn mens. Daarom heeft hij ook zo een mooie transfer gemaakt", vertelt de cultheld van Roda JC aan Ajax Showtime. Volgens Rutjes zou zijn ploeg vorig seizoen zijn gedegradeerd, als Van Leer niet onder de lat stond. "Hoe zwak wij ook als ploeg waren, hij was altijd degene die de kar trok. In alle opzichten. En dat is knap hè. Hij is gewoon een winnaar"

Rutjes noemt Van Leer een van de beste keepers van Nederland. "En juist daarom past hij ook bij Ajax. Je moet het natuurlijk allemaal nog maar afwachten, want hij speelt nu met zoveel betere jongens om zich heen." De positiviteitsgoeroe bespeurt bij Van Leer ook het vermogen om mee te kunnen op een hoger niveau, wat in de ogen van Rutjes een belangrijke kwaliteit is. "Dat had ik bijvoorbeeld ook heel erg bij Kevin Strootman, Kevin is in staat om zich heel makkelijk aan te passen aan het niveau en dat denk ik dus ook bij Benjamin."