Fenerbahçe kantelt wedstrijd en voorkomt tweede Turkse domper

Fenerbahçe heeft zichzelf een goede uitgangspositie verschaft in de derde voorronde van de Europa League. De ploeg van Aykut Kocaman won donderdagavond met 1-2 van het Oostenrijkse Sturm Graz; alle treffers vielen voor rust. Fenerbahçe kwam op achterstand, maar voorkwam na de uitschakeling van Galatasaray een volgende domper voor het Turkse voetbal.

Fenerbahçe, zonder het geblesseerde Nederlandse duo Robin van Persie en Gregory van der Wiel, kende een valse start in de Merkur Arena. Stefan Hierlander zorgde binnen tien minuten voor een Oostenrijkse voorsprong met een fraai schot in de bovenhoek, op aangeven van Thorsten Röcher. De wedstrijd kantelde voor rust echter al 180 graden.

Een eigen doelpunt van Dario Maresic betekende na een klein halfuur de 1-1. De verdediger kreeg de bal tegen de voeten en werkte het leer ongelukkig in eigen doel. De 1-2 kwam op naam via Roman Neustädter na een kopbal uit een hoekschop. In de tweede helft veranderde de stand niet meer, ondanks dat Fenerbahçe wat terugzakte en Sturm Graz aanzette voor de gelijkmaker.