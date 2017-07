Contract in de maak voor Ruiter: ‘We gaan in gesprek met zijn zaakwaarnemer’

Robbin Ruiter gaat zo goed als zeker aan de slag bij Sunderland. De Championship-club is overtuigd geraakt van de doelman, die woensdagavond zijn tweede testwedstrijd keepte tegen Scunthorpe United en daarbij de nul hield (0-0). Eerder maakte hij ook al indruk in de oefenwedstrijd tegen Bradford City (2-3).

Ruiter werd na afloop van het oefenduel tegen Scunthorpe uitgeroepen tot Man of the Match. De kans is groot dat de dertigjarige doelman een contract heeft verdiend bij Sunderland, want manager Simon Grayson bevestigt dat hij snel om de tafel wil met Ruiter. "We bekijken de situatie, gaan in gesprek met zijn zaakwaarnemer en dan zullen we zien of we een deal kunnen maken", vertelt Grayson, die zich al eerder positief uitliet, aan The Chronicle.

Sunderland contracteerde deze week al een nieuwe doelman. Jason Steele kwam voor een half miljoen euro over van Blackburn Rovers. Grayson is benieuwd wie de concurrentiestrijd onder de lat wint als Ruiter, die transfervrij is na zijn vertrek bij FC Utrecht, tekent: "Ruiter heeft het erg goed gedaan. Ik laat het ze uitvechten, zo moet het zijn."

Ruiter was tot eind vorig jaar de vaste eerste keus bij Utrecht. Na een sleutelbeenbreuk raakte de doelman echter op het tweede plan bij de Eredivisionist en greep David Jensen zijn kans onder de lat. Sunderland, vorig seizoen gedegradeerd uit de Premier League, zoekt nog een nieuwe doelman naast Steele nadat het Jordan Pickford eerder deze zomer verkocht voor 28 miljoen euro aan het Everton van manager Ronald Koeman.