Koeman duidelijk: ‘Everton is niet meer zijn toekomst, het was zijn besluit’

Ronald Koeman heeft woensdag op een persconferentie inzage gegeven in de rest van de transferzomer van Everton. De manager van the Toffees is nog lang niet klaar op de transfermarkt en aast nog steeds op Gylfi Sigurdsson van Swansea City, terwijl Ross Barkley mag uitkijken naar een nieuwe werkgever, stelt Koeman.

De Nederlandse oefenmeester geeft aan nog een verdediger, middenvelder en aanvaller te willen verwelkomen op Goodison Park. "We zijn Ramiro Funes Mori kwijt met een blessure en zoeken een vervanger in de verdediging. We zijn ook Romelu Lukaku kwijtgeraakt, proberen nog een speler te halen en misschien daarnaast nog iemand", wordt Koeman geciteerd door de Liverpool Echo.

Sigurdsson blijft in beeld bij Koeman, ondanks meerdere gestrande pogingen om de 27-jarige middenvelder naar Liverpool te halen. Sigurdsson kan na Jordan Pickford, Michael Keane, Davy Klaassen, Wayne Rooney, Sandro Ramírez, Henry Onyekuru en Cuco Martina alweer de achtste zomeraanwinst worden voor Everton. "Natuurlijk hebben we interesse in deze speler. Ik weet niet of we nog gaan terugkomen voor hem."

Koeman rekent daarnaast op een vertrek van Ross Barkley: "Ik verwacht honderd procent dat Ross vertrekt. Zijn situatie is niet al te moeilijk. We hebben een goed contract aangeboden, hij heeft die afgewezen en gezegd dat hij op zoek is naar een nieuwe uitdaging. Everton is niet meer zijn toekomst. Het is zijn besluit geweest, maar het bestuur heeft mij verteld dat er nog geen bod op tafel ligt voor Ross."