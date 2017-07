‘Robben en Ribéry hebben hun kans gehad, we willen hen niet langer’

Voetballers op die al op leeftijd zijn zoals Arjen Robben en Franck Ribéry van Bayern München hoeven niet meer te hopen op een Chinees avontuur, zegt Mads Davidsen. Volgens de technisch directeur van Shanghai SIPG zijn ze te oud voor de ambitieuze Chinese clubs, die eerder willen investeren in jeugdige sterren.

De 33-jarige Robben en de 34-jarige Ribéry gingen in het verleden niet in op aanbiedingen uit China en daarmee is de kans voor hen verkeken. "Ribéry en Robben hebben de kans gemist om in China te spelen. We willen deze spelers niet langer", zegt Davidsen in gesprek met BILD. "Het is een misvatting en dat maakt me echt boos. Spelers in Europa denken dat ze vrij zijn om te kiezen wanneer het tijd is om naar China te gaan. Die dagen zijn voorbij."

"Misschien was dat drie of vier jaar geleden zo", vervolgt de bestuurder van de club waar onder meer Oscar speelt. "Voor Robben en Ribéry lagen er twee of drie jaar geleden kansen. Nu willen Chinese teams met ambities zoals Shanghai SIPG hen niet meer. Waarom een speler van 33 of 34 jaar kopen als jonge sterren als Axel Witsel, Oscar of Alex Teixeira willen komen?", besluit Davidsen.