‘Mbappé enorm verrast door prinicipeakkoord met Real Madrid’

Kylian Mbappé is zeer verrast dat AS Monaco hem waarschijnlijk gaat verkopen aan een Europese topclub. De Fransman wist niet anders dan dat de club hem wilde behouden en zelf wilde hij ook graag nog een jaar in Monaco blijven, meldt GFFN. De Franse landskampioen zou naar verluidt echter al akkoord zijn met Real Madrid, terwijl ook Manchester City nadrukkelijk naar de diensten van Mbappé hengelt.

Dinsdag meldde Marca dat er een principeakkoord is bereikt tussen Real en Monaco over de transfer van Mbappé van circa 180 miljoen euro, waarvan 20 miljoen aan bonussen. Dit kwam zelfs voor het kamp van Mbappé uit de lucht vallen. De spits had eerder deze zomer naar verluidt samen met zijn familie het besluit genomen om deze transferperiode niet te verkassen.

Manchester City doet ook nog een laatste poging om Kylian Mbappé over te nemen.

Het kwam dan ook als een enorme verrassing voor Mbappé en zijn omgeving dat er nu een principeakkoord op tafel ligt. L'Equipe stelt woensdag dat de transfersom nog veel hoger ligt en 200 miljoen euro bedraagt. Een definitief akkoord is inmiddels heel dichtbij, melden verschillende media in Spanje en Frankrijk. City heeft op het laatste moment nog interesse getoond en wil naar verluidt in totaal 180 miljoen euro op tafel leggen.

Volgens GFFN zou Mbappé een overstap naar Manchester wel zien zitten, omdat hij dan wordt herenigd met vriend Benjamin Mendy, die eerder deze week voor 57,5 miljoen euro werd getransfereerd naar the Citizens. Daarnaast zou het wonderkind van de Monegasken het als een ideale mogelijkheid zien om samen te werken met Josep Guardiola, die hij zeer bewondert en die heeft laten doorschemeren een oogje te hebben op Mbappé.

Mbappé zou echter totaal verrast zijn door de handelswijze van zijn huidige werkgever. De jongeling wacht ook nog steeds op een formeel voorstel voor het verlengen van zijn contract, dat nu tot medio 2019 doorloopt. De Monegasken hebben dit echter nog niet gedaan, terwijl de club naar verluidt wel onderhandelt met geïnteresseerde partijen. Dit zouden Mbappé en zijn entourage de club zeer kwalijk nemen, stelt het Franse medium.