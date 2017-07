AC Milan richt aandacht opnieuw op voormalige Ajacied

Arsenal is niet alleen bezig met de komst van Thomas Lemar. Jean-Michaël Seri van OGC Nice staat ook hoog op het lijstje van the Gunners en beschikt over een transferclausule van veertig miljoen euro. (L’Équipe)

Nemanja Matic lijkt nu toch echt op weg naar Manchester United. Juventus is geschrokken van de vraagprijs van Chelsea en the Red Devils komen steeds dichterbij het aantrekken van de Serviër. (Daily Star)

Tomás Rincón staat mogelijk voor een pikante overstap. De middenvelder van Juventus is in beeld bij rivaal en stadsgenoot Torino. (Tuttosport)