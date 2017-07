Keizer laat Dijks en Sinkgraven thuis en neemt talenten mee naar Nice

De wedstrijd die Ajax woensdagavond tegen OGC Nice in de voorronde van de Champions League speelt komt nog te vroeg voor onder meer Daley Sinkgraven en Mitchell Dijks. De namen van de twee linksbacks ontbreken vanwege blessuregevallen op de lijst van spelers die Marcel Keizer meeneemt naar Zuid-Frankrijk. De nog altijd niet vertrokken Jaïro Riedewald is er eveneens niet bij.

Naast de twee geblesseerde verdedigers zijn ook Mateo Cassierra en Vaclav Cerný niet van de partij. De twee aanvallers zijn door Keizer niet opgenomen in de groep voor het belangrijke treffen tegen les Aiglons. Nieuwkomer Benjamin van Leer is wel van de partij, al is het de vraag of hij voldoende hersteld is van een blessure om de rol van tweede doelman te kunnen vervullen.

Keizer speelt hierop in door onder meer Stan van Bladeren mee te nemen. Naast de negentienjarige doelman heeft de nieuwe trainer van Ajax 1 nog een aantal jongelingen uitgenodigd voor zijn eerste echte vuurdoop. Ook Deyovaisio Zeefuik, Carel Eiting, Frenkie de Jong en Damil Dankerlui maken deel uit van de selectie voor het duel in de voorronde van het miljardenbal.

De volledige selectie van Ajax ziet er als volgt uit: André Onana, Benjamin van Leer, Stan van Bladeren; Joël Veltman, Deyovaisio Zeefuik, Matthijs de Ligt, Davinson Sánchez, Nick Viergever, Damil Dankerlui; Donny van de Beek, Hakim Ziyech, Carel Eiting, Lasse Schöne, Frenkie de Jong; David Neres, Klaas-Jan Huntelaar, Kasper Dolberg, Amin Younes, Justin Kluivert.