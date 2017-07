Depay stelt doel na vertrek Lacazette: ‘Lyon is mijn familie geworden’

Met het vertrek van Alexandre Lacazette naar Arsenal heeft Olympique Lyon in aanvallend opzicht flink moeten inleveren. Memphis Depay wil komend seizoen een deel van het gat dat de spits heeft achtergelaten opvullen, bij de club waar hij zich inmiddels helemaal op zijn plek voelt. De 23-jarige vleugelaanvaller geeft wel aan dat hij tijd nodig had om zich aan te passen aan het spel van Lyon.

Lacazette imponeerde vorig seizoen en maakte 28 competitiegoals en 7 Europese treffers. De Nederlander ziet het als zijn taak om in ieder geval een deel van die weggevallen productie voor zijn rekening te nemen. "Ik heb zin in het nieuwe seizoen, en hoop dat ik wat meer doelpunten kan gaan maken", zegt de Oranje-international op een persconferentie in aanloop naar het oefenduel met Internazionale van maandagmiddag.

De aanvaller stapte in de zomer van 2015 over van PSV naar Manchester United, maar kon in Engeland niet excelleren. Afgelopen winter verkaste hij naar Lyon en bij de Ligue 1-club kwam hij in zeventien competitieduels tot vijf doelpunten en zeven assists. "Ik denk dat mijn eerste halfjaar goed was. Ik had wat tijd nodig om te wennen aan de manier van spelen, en mijn ploeggenoten en de trainer te leren kennen. Het was voor mij belangrijk om weer in vorm te komen en weer veel wedstrijden te spelen. Dan voel ik me op mijn best."

Van zijn stap naar Lyon heeft de ex-speler van PSV dan ook geen spijt. "We hebben een goede selectie, met veel getalenteerde, jonge spelers die elkaar naar een hoger niveau helpen. Ik ben ook een van die jongelingen die zich graag wil laten zien bij een zeer grote club in de Ligue 1, want dat is dit. Ik hoor inmiddels echt bij Lyon, de club is mijn familie geworden."