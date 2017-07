PSV ziet kansen op Mexicaanse markt: ‘We hebben de geschiedenis mee’

Hirving Lozano werd deze week officieel gepresenteerd bij PSV, nadat de Eindhovense club vorige maand al een akkoord had bereikt met het Mexicaanse Pachuca over een transfer van de 21-jarige flankspeler. Marcel Brands sluit niet uit dat PSV in de nabije toekomst opnieuw naar Mexico zal togen voor nieuwe spelers.

"Het is een interessante markt. Er is veel talent, de nationale teams zijn goed", vertelt de technisch directeur in gesprek met De Telegraaf. "In Mexico wordt veel betaald. Dan moeten spelers echt voor het sportieve plan kiezen. Lozano heeft dat heel bewust gedaan. Hij had in Mexico meer kunnen verdienen dan in Nederland, maar hij wil echt slagen in Europa.”

Lozano is niet de eerste speler uit Mexico die ervoor kiest zijn carrière te vervolgen bij PSV. In het verleden streken ook onder anderen Andrés Guardado en Héctor Moreno al neer in Eindhoven. Volgens Brands zou dat kunnen zorgen voor een sterkere positie voor PSV op de Mexicaanse markt. "Met de komst van een speler als Lozano hopen wij daar altijd van te profiteren. We hebben de geschiedenis ook een klein beetje mee."