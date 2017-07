Conte reageert: ‘Hij wist in januari al dat hij Chelsea moest verlaten'

Diego Costa maakte begin juni, in de interlandperiode van het nationale elftal van Spanje, bekend dat Antonio Conte in een WhatsApp-bericht had laten weten dat hij deze zomer de gelederen van Chelsea moest verlaten. De manager van de Londenaren schept nu duidelijkheid over de toekomst van de Spaanse Braziliaan, baalt van de geschetste situatie en benadrukt dat geen enkele speler groter is dan de club zelf.

Conte betreurt het feit dat hij nu wordt afgebeeld als iemand die Diego Costa zogenaamd onverwachts heeft 'gedumpt' middels een bericht. "Eén speler is niet belangrijk. Het belangrijkste is het team, de selectie en de saamhorigheid. Dat moet je niet kwijtraken door één speler. Ik wil één ding duidelijk maken, omdat het in januari voor iedereen duidelijk was. Het was duidelijk voor de club, voor de speler en voor zijn zaakwaarnemer. In juni zou het klaar zijn. Dat was vanaf januari al heel duidelijk."

Onenigheid op een training in januari lag hier ten grondslag aan. "In januari heb ik al de knoop doorgehakt en die beslissing respecteer ik. Nu moeten we een team bouwen, we moeten met nieuwe spelers een team bouwen en we moeten met spelers die kampioen zijn geworden én als tien zijn geëindigd, een team bouwen." Diego Costa geniet interesse van voormalig werkgever Atlético Madrid, dat echter tot 1 januari een transferverbod heeft. Een verhuur voor een half jaar aan een andere club is de meest logische oplossing.

Conte wil een streep zetten door de zaak Diego Costa. "Ik heb het niet graag over spelers die er niet zijn. Maar ik kan je wel vertellen dat het in januari voor iedereen duidelijk was. Ik heb deze beslissing niet in juni of mei genomen, maar in januari. De club was ervan op de hoogte, de speler en zijn zaakwaarnemer. Ik zou erg verrast zijn als iemand in juni verrast zou zijn door een in januari genomen beslissing." Het contract van Diego Costa, die medio 2014 van Atlético overkwam, loopt nog twee seizoenen door.