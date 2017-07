Verhuur enige uitweg voor Feyenoorder: ‘Ik ben 22 jaar en moet spelen’

Simon Gustafson heeft in zijn eerste seizoen bij Feyenoord laten zien goed te kunnen voetballen, maar vorig seizoen belandde hij op een zijspoor. De 22-jarige middenvelder is komend seizoen verhuurd aan Roda JC, waar hij meer aan spelen hoopt toe te komen. De Zweed wil in Kerkrade de draad weer oppakken en hoopt weer wekelijks in actie te komen.

In gesprek met de Limburger kijkt Gustafson terug op een verloren seizoen, terwijl Feyenoord voor het eerst sinds achttien jaar weer kampioen werd. "In het eerste jaar speelde ik in het begin vrijwel alles", aldus Gustafson. "Maar we kenden een zwaar seizoen en verloren veel wedstrijden. Ik raakte op een zijspoor en kwam niet meer terug in de basis. Moest het doen met een sporadische invalbeurt. Hé, ik ben 22 jaar en moet spelen. Elke week. Want alleen door het spelen van wedstrijden kan ik me verder ontwikkelen.”

Gustafsson kreeg al snel te horen dat Van Bronckhorst komend seizoen geen plannen met hem had en een tijdelijk vertrek naar Roda JC bracht uitkomst. “Het doel is me goed voelen, want dan presteer ik. Elke dag 100 procent geven, maar ook mens zijn. Je hersenen ontspannen. Dat komt het voetbal alleen maar ten goede.”

Bij Roda komt Gustafsson terecht bij een club die vorig seizoen veel problemen kende en degradatie ternauwernood wist te ontlopen. "Ik weet van de problemen. Je leest wel eens wat. De sportieve resultaten vielen tegen en economisch gaat het niet best. Maar wat technisch directeur Harm van Veldhoven en de trainer zeiden over hun plannen, klonk positief."