Van Bronckhorst bevestigt contact met Van Persie: ‘Willen heel graag’

Feyenoord is serieus bezig met de komst van Robin van Persie. De club staat in contact met de aanvaller van Fenerbahçe, zo bevestigt trainer Giovanni van Bronckhorst. "We willen heel graag", beaamt de oefenmeester van Feyenoord in gesprek met het Algemeen Dagblad.

"Ik hoop dat er groen licht komt. Ik ken Robin natuurlijk goed. Het zou mooi zijn als we hem kunnen gebruiken in de Champions League", voegt Van Bronckhorst daaraan toe. Hij houdt bovendien rekening met het scenario dat Van Persie pas over een jaar naar Feyenoord komt, wanneer zijn contract is afgelopen. "Maar het liefst natuurlijk eerder." Eerder liet technisch directeur Martin van Geel al weten RVP graag te verwelkomen.

Van Persie was afgelopen seizoen slechts veertien keer basisspeler in de Turkse competitie. Toch is de 33-jarige aanvaller naar eigen zeggen niet uit op een zomerse transfer. "Mijn contract loopt na de zomer nog één jaar door, wat betekent dat ik ook volgend seizoen voor Fenerbahçe zal spelen", liet hij eind vorige maand weten aan Sporx. "Ik wil de Turkse landstitel nog winnen met deze club."

Feyenoord versterkte zich deze zomer al met Jean-Paul Boëtius, Sofyan Amrabat, Jeremiah St. Juste, Ridgeciano Haps en huurling Kevin Diks. De club hoopt behalve Van Persie ook Steven Berghuis spoedig aan dat rijtje te kunnen toevoegen. Watford maakt binnenkort bekend of het wil meewerken aan een transfer. "Ik denk dat we daar rond het weekend meer over weten. Ook Steven hebben we er graag bij", aldus Gio.