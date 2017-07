NAC doet weer zaken met Manchester City en huurt oude bekende

Thomas Agyepong speelt ook het komende seizoen voor NAC Breda. De vleugelspeler wordt wederom voor een seizoen gehuurd van Manchester City. Vandaag staat de Ghanees direct voor de eerste keer op het trainingsveld. "Met het aantrekken van Thomas weten we precies wat voor kwaliteiten we binnenhalen", zo licht technisch directeur Hans Smulders vrijdagmorgen via de officiële kanalen van NAC toe.

Bij NAC was Agyepong afgelopen seizoen een vaste kracht. In totaal speelde de 21-jarige vleugelaanvaller 31 wedstrijden waarin hij 3 keer scoorde. Viermaal was hij de aangever. Met name de laatste maanden van competitie maakte hij veel indruk met zijn goede vorm, waarmee hij een grote rol speelde bij de promotie van NAC. Na Pablo Marí, Thierry Ambrose, Manuel García, Paolo Fernandes en Angeliño is Agyepong de zesde speler die door NAC gehuurd wordt van Manchester City.

"Vorig jaar heeft hij zijn waarde bewezen en was hij met name in de slotfase van het seizoen van grote waarde", stelt Smulders. "Thomas komt nu direct in een vertrouwde omgeving, dus hij hoeft niet meer te acclimatiseren. Onze selectie had nog de behoefte aan een vleugelspeler en Thomas vult die positie uitstekend in. We zijn blij dat we hem nog een seizoen in de armen mogen sluiten."

Dee goede vorm aan het einde van het seizoen leverde Agyepong zelfs een uitnodiging op voor het Ghanese nationale elftal. Deze zomer kwam hij driemaal in actie voor de Black Stars. In de Afrika Cup-kwalificatiewedstrijd tegen Ethiopië (5-0 winst) was hij tweemaal aangever. Daarnaast speelde hij ook in oefenduels tegen de Verenigde Staten en Mexico tijdens de trip van de ploeg door Amerika.