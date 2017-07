PSV stuit op Kroatische subtopper, FC Utrecht gaat naar Polen

PSV kan zich gaan opmaken voor een dubbele ontmoeting met NK Osijek in de derde voorronde van de Europa League. De Kroatische subtopper verloor donderdagavond weliswaar met 2-1 op bezoek FC Luzern, maar door de 2-0 zege uit de heenwedstrijd wist de ploeg toch door te stoten.

PSV begint op 27 juli met een thuiswedstrijd en reist een week later af naar Kroatië voor de return. Osijek eindigde het afgelopen seizoen op een vierde plaats in de nationale competitie. Mocht het elftal van Phillip Cocu zich weten te ontdoen van Bijelo-plavi, dan wacht nog een laatste play-off ronde voordat het hoofdtoernooi betreden kan worden.

Voor FC Utrecht wacht een dubbele ontmoeting met Lech Poznan, dat donderdag met 2-0 wist te winnen FK Haugesund. De Domstedelingen beginnen voor eigen publiek. Utrecht zal dan weer in de eigen Galgenwaard in actie komen, nadat het voor het duel met Valletta FC nog moest uitwijken naar het Mandemakers Stadion in Waalwijk.