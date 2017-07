‘Ik wil graag in de Premier League spelen, Everton zou niet verkeerd zijn’

Fredrik Jensen oefende woensdagavond met FC Twente tegen Everton en de Fin vond het leuk om te zien of zijn ploeg mee kon met een goed presterende Premier League-ploeg. Hij was ondanks de 0-3 nederlaag niet ontevreden met het optreden en hoopt zelf ooit ook in de Engelse competitie actief te zijn.