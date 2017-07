‘Onderhandelingen tussen Ajax en Fluminense zijn vergevorderd’

Braziliaanse media maakten dinsdag al melding van de interesse van Ajax in Richarlison en ook De Telegraaf schrijft donderdagochtend dat de Amsterdammers zich erg graag willen versterken met de vleugelaanvaller van Fluminense. Ajax mikte volgens het medium in eerste instantie vooral op een ‘buitenkansje’, maar heeft nu besloten dat er sowieso een extra aanvaller bij moet komen.

De onderhandelingen tussen Marc Overmars en Fluminense over het twintigjarige talent zouden zich inmiddels al in een vergevorderd stadium bevinden. Ajax zal wel af moeten zien te rekenen met concurrent AC Milan, dat de pijlen eveneens op Richarlison heeft gericht. De aanvaller moet naar verluidt zo’n twaalf tot vijftien miljoen kosten.

Als Ajax dat bedrag daadwerkelijk neerlegt voor de rappe vleugelaanvaller, die eveneens in de spits uit de voeten kan, wordt hij na Hakim Ziyech en David Neres de derde aanwinst boven de tien miljoen euro in een jaar tijd. Richarlison staat nog tot medio 2020 onder contract in Rio de Janeiro. Als Ajax erin slaagt hem donderdag nog te strikken, is de aanvaller mogelijk speelgerechtigd voor de ontmoeting met OGC Nice in de voorronde van de Champions League aanstaande woensdag.

Naast een aanvaller is Ajax door het naderende vertrek van Jaïro Riedewald en een mogelijke transfer voor Mitchell Dijks nog op zoek naar een linksback, terwijl Overmars ook rondkijkt naar een rechtervleugelverdediger in het geval dat Deyovaisio Zeefuik niet voldoet. Voor die posities is de club eveneens bereid om flink in de buidel te tasten.