Guardiola bevestigt vergevorderde interesse: ‘Hij is inderdaad een optie’

Josep Guardiola bevestigt dat Manchester City bezig is om Danilo naar Engeland te halen. De verdediger van Real Madrid kan bij de Spaanse grootmacht niet rekenen op veel speelminuten en kijkt uit naar een nieuwe werkgever. Daarnaast verzekert de Spaanse oefenmeester dat Sergio Agüero niet vertrekt bij the Citizens.

Naar verluidt moet de Braziliaan de Engelse club 30 miljoen euro kosten, een bedrag dat kan oplopen tot 34 miljoen. "Danilo is inderdaad een optie", laat Guardiola desgevraagd weten op een persconferentie voorafgaand aan het oefenduel met Manchester United. "We zijn momenteel met drie of vier spelers aan het praten. Niet alleen voor komend seizoen, maar ook voor de komende drie tot vijf jaar."

Ook gaat Guardiola in op het gerucht dat Agüero interesse geniet van Chelsea, die volgens onder meer The Telegraph ook Álvaro Morata van Real Madrid naar Londen haalt. Manager Antonio Conte zou de Argentijnse aanvaller dolgraag aan zijn selectie toevoegen, maar Guardiola is helder over zijn spits: "Hij is onze speler. Hij zal gewoon bij ons blijven."