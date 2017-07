‘Welke club Van Dijk ook maar haalt: ze zullen erop vooruitgaan’

Virgil van Dijk wordt al de gehele zomer in verband gebracht met een overstap naar Liverpool. De Oranje-international moet de nieuwste aanwinst van manager Jürgen Klopp worden, maar Southampton wil de verdediger niet kwijtraken. Graeme Souness, een oud-middenvelder die met the Reds vijf keer kampioen werd tussen 1979 en 1984, is fan van Van Dijk en ziet hem graag op Anfield acteren.

“Een nieuwe centrale verdediger zou ik als eerste halen”, zegt Souness in gesprek met talkSPORT. “Als ik manager van Liverpool was, zou ik alles eraan doen om Van Dijk te halen. Het lijkt erop dat Southampton zijn hakken in het zand zet, maar ze hebben weleens spelers verkocht. Dat hebben ze de afgelopen jaren ook gedaan. Ik ben echt groot fan van Van Dijk.”

“Ik zou het fantastisch vinden als hij bij Liverpool ging spelen”, vervolgt Souness, die in de jaren 90 tevens coach was van de Premier League-club. “Als een speler het zo makkelijk laat ogen, dan zegt dat genoeg over hoe goed hij wel niet is. Welke club hem ook maar haalt: ze zullen erop vooruitgaan. Het zou zonde zijn als het niet Liverpool werd, maar het kan nog steeds, je weet het nooit.”

Naast Van Dijk is Liverpool ook bezig met Naby Keïta van RB Leipzig, maar de Guinees international mag niet vertrekken van de Duitsers. Een bod van 75 miljoen euro is reeds van tafel geveegd. “Liverpool kan nu nog niet meestrijden om de titel, dus ik had graag meer actie van de club op de transfermarkt gezien. Ik denk niet dat ze in de breedte genoeg spelers hebben om zowel in de competitie als in de Champions League hoge ogen te gooien”, besluit Souness.