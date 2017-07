‘Misschien heeft die vergelijking met Memphis wel wat druk op me gelegd’

Steven Bergwijn hoopt zich komend seizoen definitief in de basis te spelen bij PSV. Vorig seizoen kwam de buitenspeler tot 25 competitieduels, waarvan 17 als invaller. Sommigen zagen in Bergwijn de natuurlijke opvolger van Memphis Depay, maar die verwachtingen heeft de jeugdexponent van PSV nog niet kunnen waarmaken.

"Nu moet ik mijn vader trots maken en ook mijn moeder, broer en zus en iedereen die achter me staat", vertelt Bergwijn aan Omroep Brabant. "Misschien heeft die vergelijking met Memphis onbewust wel wat druk op me gelegd, maar ik ben er eigenlijk niet zo mee bezig geweest. Het is natuurlijk wel mooi dat ze me met Memphis vergelijken, maar ik moet gewoon naar mezelf kijken. Ik ben gewoon Steven Bergwijn."

Bergwijn gaat in het interview ook in op zijn vriendschap met Abdelhak Nouri. Beiden speelden in de jeugdopleiding van Ajax en kennen elkaar onder meer van nationale jeugdelftallen. Tijdens het trainingskamp in het Zwitserse Verbier probeerde Bergwijn de knop om te zetten, maar dat is 'heel moeilijk'. "Als ik voetbal probeer ik het aan de kant te zetten. Maar in het hotel ben ik er wel de hele tijd mee bezig."

"Ik zie alles voorbij komen. Ik heb heel mijn leven met Appie gespeeld, dus dit is wel heel vervelend", geeft Bergwijn aan. "Als ik op het veld sta vergeet ik alles, maar ik zal Appie nooit vergeten en hoop nog steeds dat het goed komt. Je weet nooit wat er kan gebeuren. Ik geloof in wonderen en blijf bidden voor Appie."