Daley Blind: ‘Hij zou zonder twijfel opnieuw een grote aankoop zijn’

Een ernstige knieblessure maakte aan het einde van vorig seizoen feitelijk een einde aan de samenwerking tussen Zlatan Ibrahimovic en Manchester United. De aflopende verbintenis van de 35-jarige spits werd als gevolg van die blessure niet verlengd door de Engelse grootmacht, maar Daley Blind ziet Ibrahimovic op termijn graag terugkeren op Old Trafford.

Ibrahimovic herstelt momenteel bij United van zijn blessure en zou bij volledig herstel alsnog in aanmerking komen voor een nieuw contract. Blind ziet een hernieuwde samenwerking met de Zweedse vedette in elk geval helemaal zitten. "Hij zou zonder twijfel opnieuw een grote aankoop zijn. Hij voorzag de ploeg vorig jaar van een enorme boost", zegt de Oranje-international in gesprek met NBC Sports over zijn voormalig ploeggenoot. "Hij is nog altijd een geweldige speler en een geweldig mens. Zijn aanwezigheid komt de ploeg ten goede."

Ibrahimovic was de afgelopen voetbaljaargang uiteindelijk goed voor 28 doelpunten in 46 officiële wedstrijden voor United. The Red Devils speelden met het aantrekken van Romelu Lukaku, die voor ongeveer 85 miljoen euro de overstap maakte van Everton, in op het vertrek van de routinier. "Eveneens een geweldige speler en een geweldig mens", vervolgt Blind. "Hij werkt erg hard en is hongerig voor het doel. Hij helpt zijn teamgenoten en is in staat kansen te creëren."