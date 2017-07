‘Van der Wiel krijgt concurrentie bij Fenerbahçe van Chileens international’

Fenerbahçe gaat zich versterken met Mauricio Isla, zo melden diverse Turkse media dinsdag. De 29-jarige rechtervleugelverdediger komt over van Cagliari en zal een extra concurrent worden van Gregory van der Wiel bij de club uit Istanbul. De Chileen tekent naar verluidt voor drie jaar bij De Gele Kanaries.

Isla, die in de zomer van 2016 voor vier miljoen euro overkwam van Juventus, komt dinsdagavond in Istanbul aan om de laatste details glad te strijken. Als onderdeel van de deal zou er een vriendschappelijke duel worden georganiseerd tussen de twee clubs. De international wordt de vijfde zomeraanwinst voor Fenerbahçe, want het team van trainer Aykut Kocaman versterkte zich eerder al met Mathieu Valbuena, Mehmet Ekici, Nabil Dirar en Carlos Kameni.

Isla speelde deze zomer nog voor zijn land tijdens de Confederations Cup en wist met La Roja de finale te bereiken, die met 0-1 werd verloren van Duitsland. Afgelopen seizoen kwam hij tot 34 competitieduels voor Cagliari, waarin hij 1 keer scoorde en 7 assists afleverde. Isla speelde in zijn loopbaan verder voor Juventus, Marseille, QPR, Udinese en CD Universidad Católica.