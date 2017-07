ADO nog weken in onzekerheid: 'We houden met alle scenario's rekening'

ADO Den Haag moet nog enkele weken wachten op duidelijkheid over de toekenning van een proflicentie voor volgend seizoen. De licentiecommissie van de KNVB moet beoordelen of ADO met de ingediende begroting het seizoen kan afmaken en buigt zich tevens over wijzigingen van de statuten bij de club.

ADO heeft de begroting zes keer herzien om goedkeuring te krijgen van de gemeente, maar alle conceptbegrotingen werden afgewezen. Daarom besloot de club vorige maand zonder goedkeuring van de gemeente een begroting in te dienen bij de KNVB. Een van de probleempunten is dat ADO het gat in de begroting wil dichten met een achtergestelde lening van 3,9 miljoen euro van United Vansen. Bovendien zijn er miljoenen euro's begroot aan commerciële inkomsten, maar die moeten nog wel worden binnengehaald.

De wijzigingen in de statuten waren voor de gemeente reden om het prioriteitsaandeel in te leveren. In het nieuwe businessplan maakt een statutenwijziging het mogelijk dat de Raad van Commissarissen een Chinese meerderheid krijgt, waardoor United Vansen de dienst volledig zou uitmaken bij de club. Voormalig burgemeester Wim Deetman en oud-voetballer Martin Jol stapten vorige maand al uit de raad omdat ze niet de gelegenheid kregen om toezicht uit te oefenen.

"Pas over twee tot drie weken verwachten wij hierover iets te melden", laat een woordvoerder van de licentiecommissie van de KNVB desgevraagd weten aan Voetbal International. De bond houdt rekening met alle mogelijke scenario's. Over de precieze staat van het proces en over de mogelijke gevolgen van een negatieve uitkomst wil de woordvoerder niets kwijt. "Dat zijn als-dan-vragen. Daar willen wij op dit moment geen commentaar op geven. Wij treden hierover inhoudelijk pas naar buiten wanneer er een beslissing genomen is."