Torino mengt zich in strijd om voormalige Ajacied

Demarai Gray lijkt te gaan profiteren van het vertrek van Riyad Mahrez naar AS Roma. Leicester City wil de aanvaller een nieuw contract voorschotelen om hem in ieder geval aan boord te houden. (Daily Mirror)

Arsenal zal na de komst van Alexandre Lacazette opnieuw zijn transferrecord moeten verbreken als het Thomas Lemar wil strikken. AS Monaco heeft namelijk een som van negentig miljoen euro in gedachten. (Daily Mirror)