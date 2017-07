Feyenoord betrekt middenvelder in deal Haps

Internazionale gaat zich op korte termijn versterken met Matías Vecino. I Nerazzurri zijn bereid aan de transferclausule van 24 miljoen euro in het contract van de middenvelder te voldoen. (Sky Italia)

Christophe Jallet gaat Ajax waarschijnlijk opnieuw tegenkomen. De rechtsback staat op het punt om Olympique Lyon in te ruilen voor OGC Nice. (L’Équipe)