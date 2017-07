‘Ajax-beul dicht bij overgang naar Engelse promovendus’

Bryan Smeets staat voor zijn eerste avontuur buiten de landsgrenzen. De Limburger weet maandag te melden dat de 24-jarige middenvelder momenteel in Engeland verblijft om zijn transfer naar Blackpool FC af te ronden.

Smeets is per 1 juli transfervrij, nadat zijn contract bij De Graafschap niet werd verlengd. De geboren Maastrichtenaar was twee seizoenen actief op De Vijverberg en maakte in mei 2016 naam door Ajax met een doelpunt in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen van de landstitel af te houden. Smeets speelde uiteindelijk 58 wedstrijden voor De Graafschap en was daarin goed voor vijf treffers.

"Spelen in Engeland of de Jupiler League? Blackpool is afgelopen seizoen gepromoveerd naar de League One en is een club met veel mogelijkheden", reageert zaakwaarnemer Danny Ris in gesprek met het regionale dagblad. Smeets was het overgrote deel van zijn carrière actief in de Jupiler League: tussen 2009 en 2015 verdedigde hij de clubkleuren van MVV Maastricht.