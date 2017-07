‘Ik wilde bij Real blijven, maar mijn broer stuurde de club een brief’

Emmanuel Adebayor speelde in 2011 een halfjaar op huurbasis voor Real Madrid en kwam in zijn tijd in de Spaanse hoofdstad tot vijf doelpunten in veertien wedstrijden. De Koninklijke liet hem vervolgens weer terugkeren naar zijn eigenlijke werkgever Manchester City, terwijl Adebayor zelf graag in het Santiago Bernabéu was gebleven.

De Togolees vreest dat een brief van zijn broer daar mogelijk deels verantwoordelijk voor was: “Ik heb er alles aan gedaan om in Madrid te blijven, maar vanwege mijn wijlen broer kon ik daar niet blijven. Hij stuurde een brief… een officiële brief van de familie Adebayor aan de club waarin stond dat ze me niet moesten houden”, legt hij uit aan de BBC.

“Ik zeg niet dat dat de enige reden is waarom ze me niet hebben gehouden, maar het zou wel mee kunnen spelen. Zelfs als het maar voor tien procent meewoog, is dat een hoop”, gaat de huidige aanvaller van het Turkse Medipol Basaksehir verder. Adebayor heeft al jaren een slechte relatie met zijn familie, waarmee hij nauwelijks contact heeft. Volgens de spits informeert zijn familie nooit als hij geblesseerd is of sportieve tegenslagen ondervindt, maar wordt er wel regelmatig om geld gevraagd.