Fenerbahçe troeft sc Heerenveen af in strijd om toptalent

Elif Elmas wordt de volgende aanwinst voor Fenerbahçe. De zeventienjarige aanvallende middenvelder van het Macedonische Rabotnicki landde zondagavond laat op het vliegveld van Istanbul en zal na het doorlopen van de medische keuring zijn handtekening zetten onder een meerjarig contract.

De enkelvoudig international van Macedonië stond ook in de belangstelling van clubs als Borussia Dortmund, Benfica, Internazionale, Manchester City, FC Basel en sc Heerenveen, maar gaat dus aan de slag bij de werkgever van onder anderen Gregory van der Wiel en Robin van Persie. Heerenveen leek aanvankelijk de beste papieren te hebben, want die club zou Elmas na een geslaagde stageperiode in 2015 een voorcontract hebben laten tekenen.

Het zeventienjarige talent had dan op zijn achttiende naar het Abe Lenstra Stadion moeten verhuizen, maar daar komt dus niets van in, tenzij Fenerbahçe besluit om de belofte op huurbasis bij de club in de Eredivisie te stallen. Technisch manager Gerry Hamstra wilde vorige maand in de Leeuwarder Courant de komst van Elmas in ieder geval niet bevestigen: “Ik ga hier niks over zeggen.”

Elmas maakte in september 2015 op zestienjarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal van Rabotnicki, in de met 4-0 gewonnen bekerwedstrijd tegen Tostivar. Een paar dagen later, in oktober 2015, debuteerde hij tegen Metalurg Skopje in de competitie van Macedonië. Inmiddels staat Elmas op 8 doelpunten en 8 assists in 46 officiële wedstrijden. Overigens schijnt de Macedonische basketballer Pero Antic zijn landgenoot ervan te hebben overtuigd dat Istanbul een uitstekende omgeving is om je verder te ontwikkelen.