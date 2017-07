‘PSV gaat concurrentie met Feyenoord aan voor opvolger van Willems’

Jetro Willems gaat PSV op korte termijn verlaten. De linkerverdediger vervolgt zijn loopbaan bij Eintracht Frankfurt en PSV zou zo’n zes tot zeven miljoen euro overhouden aan het vertrek van Willems. Er moet nu snel een vervanger voor de linksback binnengehaald worden en de Eindhovenaren hebben al iemand op het oog.

Marvin Zeegelaar is namelijk een goede optie voor PSV, zo weet het Eindhovens Dagblad te melden. Met het oog op de kwalificatiewedstrijden voor de Europa League willen de Eindhovenaren de vervanger van Willems komende week al presenteren. Zeegelaar zou bij Sporting mogen vertrekken en geniet ook interesse van Feyenoord, dat door het vertrek van Terence Kongolo nog naar een nieuwe linksback zoekt.

Ook de naam van Ridgeciano Haps is gevallen bij PSV, maar hij staat volgens technisch manager Marcel Brands niet bovenaan het lijstje. Vorig jaar werden de Eindhovenaren nog gelinkt in Robert Kenedy van Chelsea, maar hij is op dit moment niet in beeld op de opvolger van Willems te worden.

Overigens heeft PSV met Joshua Brenet al iemand in huis die op de linkerflank kan spelen. “Natuurlijk heb ik ook het bericht gelezen dat Jetro waarschijnlijk een stap gaat maken. Eerst maar eens wachten of het allemaal rondkomt, maar ik ben er klaar voor om hem te vervangen”, stelt Brenet. Er wordt ook nog rekening gehouden met een vertrek van Santiago Arias. Indien de rechterverdediger ook verkocht wordt, zou PSV zijn vervanger uit Colombia willen halen. Volgens Colombiaanse media hebben de Eindhovenaren Luis Orejuela van Deportivo Cali op het oog, al wordt dat gerucht voorlopig nog ontkend.