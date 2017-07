Klopp geeft signaal af en laat duo thuis tijdens trip naar Azië

Onder anderen Sadio Mané, Mamadou Sakho en Lazar Markovic zijn niet geselecteerd voor de trainingstour die Liverpool gaat maken in Hongkong. De Senegalese aanvaller ontbreekt omdat hij moet herstellen van een knieoperatie en Sakho en Markovic lijken niet in de plannen van Jürgen Klopp voor te komen.

De manager uit Duitsland heeft 25 namen geselecteerd, maar de centrale verdediger uit Frankrijk en rechtsbuiten uit Servië zijn zondag niet met die selectie mee het vliegtuig ingestapt. Het duo speelde vorig seizoen op huurbasis voor respectievelijk Crystal Palace en Sporting Portugal én Hull City.

Het is nog onduidelijk waar hun toekomst ligt, maar Sakho zou in de belangstelling staan van het Crystal Palace van Frank de Boer en Markovic wordt genoemd bij clubs als Crotone, Celtic en Watford. Ze speelden tot dusverre respectievelijk 80 en 34 wedstrijden in het eerste elftal van Liverpool.