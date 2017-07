‘PSV bereikt akkoord over transfersom van zeker zes miljoen’

Jetro Willems heeft zijn laatste wedstrijd voor PSV gespeeld. De Telegraaf meldt zondagavond dat de Eindhovenaren met Eintracht Frankfurt een akkoord hebben bereikt over een transfersom van zes tot zeven miljoen euro voor de linksback.

Enkele Duitse media schreven zondagochtend dat de linksback op weg was naar SC Freiburg, maar in de loop van de dag werd bekend dat Eintracht er met de PSV’er vandoor gaat. Willems ligt nog een jaar vast in Eindhoven, waardoor Eintracht toch nog in de buidel moet tasten voor de linksback. Willems mocht van PSV de trainingskamp in Zwistersland verlaten om te gaan praten met de Duitsers. PSV wacht alleen nog op groen licht van Willems zelf.

Eintracht werd vorig seizoen elfde in de Bundesliga, maar bereikte wel de finale van de DFB-Pokal, waarin het verloor van Borussia Dortmund. Willems wordt door de club gezien als de opvolger van de naar Schalke 04 vertrokken Bastian Oczipka. Alleen de medische keuring op maandag zou nog roet in het eten kunnen gooien. Eerder deze transferperiode versterkte de Bundesliga-club zich al met Jonathan de Guzmán en Sébastien Haller.

De vleugelverdediger maakte in 2011 de overstap van Sparta Rotterdam naar PSV. Hij kwam sindsdien tot 144 competitieduels voor de club, waarin hij 11 keer het net wist te vinden. Vooral in zijn eerste seizoenen bij PSV imponeerde de vleugelverdediger door zijn rushes langs de linkerkant en zijn sterke aanvallende spel. De laatste twee jaren speelde Willems minder regelmatig voor de Eindhovenaren en verloor zodoende zijn plaats in de selectie van het Nederlands elftal.