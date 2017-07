Manchester City maakt negen miljoen euro verlies op Nolito

Manuel Agudo Durán, kortweg Nolito, is speler van Sevilla. De aanvaller is zonder kleerscheuren door de medische keuring gekomen en heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor drie seizoenen bij de club uit Andalusië.

De transfer van de dertigjarige Nolito zat er al aan te komen, want Sevilla maakte zaterdagavond al bekend dat de aanwinst voet op Spaanse bodem had gezet om de medische keuring te ondergaan. De clubs doen geen mededelingen over de hoogte van de transfersom, maar het gaat naar verluidt om een bedrag van negen miljoen euro.

Nolito, zestienvoudig international van Spanje, gaat opnieuw met Eduardo Berizzo samenwerken, want hij speelde tussen 2014 en 2016 bij Celta de Vigo al onder de trainer uit Argentinië. Nolito maakte uiteindelijk voor achttien miljoen de overstap van Celta naar Manchester City, maar kwam in het Etihad Stadium niet helemaal uit de verf.

Nolito begon goed, maar de teller stokte uiteindelijk bij zes doelpunten en vijf assists in dertig officiële wedstrijden en manager Josep Guardiola vond het kennelijk niet nodig om voor een transfer te gaan liggen. Nolito is na Éver Banega, Guido Pizarro, Luis Muriel en Sébastien Corchia de vijfde zomeraanwinst voor Sevilla.