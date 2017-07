‘Willems verkast niet naar SC Freiburg, maar volgt De Guzmán en Haller’

De toekomst van Jetro Willems ligt toch niet bij SC Freiburg. Enkele Duitse media schreven zondagochtend dat de linksback op weg is naar de nummer zeven van het afgelopen Bundesliga-seizoen, maar volgens Voetbal International gaat het om Eintracht Frankfurt. PSV zou al akkoord zijn met die Adler. Willems wordt gehaald als de opvolger van de naar Schalke 04 vertrokken Bastian Oczipka.

Eintracht werd vorig seizoen elfde in de Bundesliga, maar bereikte wel de finale van de DFB-Pokal. Daarin verloor de club van Borussia Dortmund. PSV wacht alleen nog op groen licht van Willems zelf. Zondagochtend verliet hij het trainingskamp in het Zwitserse Verbier om zich medisch te laten keuren. Ook moeten de onderhandelingen met Eintracht nog tot een goed einde worden gebracht.

Eerder deze transferperiode versterkte de Bundesliga-club zich al met Jonathan de Guzmán en Sébastien Haller. Willems ligt nog een jaar vast in Eindhoven en dus ontvangt PSV een transfersom. De hoogte daarvan is onbekend. De vleugelverdediger maakte in 2011 de overstap van Sparta Rotterdam naar PSV en kwam sindsdien tot 144 competitieduels.