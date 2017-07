Bosz heeft eerste overwinning met Borussia Dortmund te pakken

Peter Bosz heeft zijn eerste overwinning met Borussia Dortmund te pakken. De Duitse club was op Japanse bodem te sterk voor Urawa Red Diamonds. Het team van Bosz zegevierde met 2-3 over de club uit de J-League.

Bosz ging bij zijn officieuze debuut als trainer van Dortmund eerder deze week met 3-2 onderuit tegen Rot-Weiss Essen, dat uitkomt op het vierde niveau in Duitsland. In de tweede oefenwedstrijd van het seizoen stond dan ook veel op het spel. Mede door twee treffers van Emre Mor leek het duel in een gelijkspel te eindigen, maar enkele minuten voor tijd luisterde Andreé Schürrle zijn invalbeurt op met de winnende treffer.

Na een uur spelen maakte Mario Götze zijn rentree, nadat hij maandenlang niet kon spelen vanwege een stofwisselingsziekte. Dinsdag speelt Dortmund nog een oefenduel in Japan tegen AC Milan. Op 5 augustus staat een wedstrijd tegen landskampioen Bayern München op het programma, in het kader van de Duitse Super Cup.