Heracles legt tienertalent vast na proefperiode: ‘Dat is best bijzonder’

Heracles Almelo heeft met Niels Leemhuis ook de tweede proefspeler vastgelegd. Na Sebastian Jakubiak tekent ook Leemhuis, een negentienjarige middenvelder, een contract in Almelo, zo meldt de club zaterdag via de officiële kanalen.

Leemhuis verbindt zich voor één seizoen aan de club, met een optie voor nog een jaar. Leemhuis is afkomstig van Quick’20. Algemeen directeur Nico-Jan Hoogma is blij met de komst van de tiener. "Met Niels hebben we er een jonge talentvolle middenvelder bij die bij ons de kans krijgt zich te ontwikkelen."

"Hij treft met Wout Droste, Tim Breukers en Reuven Niemeijer nog drie spelers met een verleden in Oldenzaal. Dat is best bijzonder." Jakubiak, een 24-jarige middenvelder, doorliep de jeugdopleiding van Hamburger SV. Hij speelde ook voor St. Pauli en de laatste jaren kwam hij uit voor SV Rödinghausen in de Regionalliga. Hij heeft voor twee seizoenen getekend, met een optie voor nog een jaar.