Sparta Rotterdam neemt jeugdproduct PSG over uit Spanje

Sparta Rotterdam heeft zich woensdagavond versterkt met Franck Bambock. De verdediger komt transfervrij over Huesca, waarvoor Bambock de afgelopen twee seizoenen uitkwam in LaLiga2. De Eredivisionist heeft een optie om het eenjarige contract te verlengen met een extra seizoen.

Bambock is een 22-jarige verdediger annex verdedigende middenvelder, die tussen 2008 en 2014 in de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain speelde. Hij kwam tussen 2013 en 2015 tot 48 duels voor het tweede elftal, maar debuteerde nooit in de hoofdmacht. De voormalig jeugdinternational van Frankrijk is na Julian Chabot en Dalibor Volas de derde zomeraanwinst van Sparta.

"Met PSG heeft hij ook meegespeeld in de UEFA Youth League. Hij kan op meerdere posities van het middenveld en centraal achterin uit de voeten waardoor wij meer keuze hebben binnen onze A-selectie", zegt trainer Alex Pastoor.