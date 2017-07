‘AS Roma troeft Man City af na bod van dertien miljoen euro’

Manchester City lijkt de strijd om de handtekening van Cengiz Ünder te verliezen. Sky Italia meldt namelijk dat AS Roma dicht bij de komst van de negentienjarige linkshalf is en dat hij voor vijf seizoenen kan tekenen.

Cengiz kan in het Stadio Olimpico anderhalf miljoen euro per jaar verdienen en zal Medipol Basaksehir een transfersom van dertien miljoen euro opleveren. Daarmee troeft AS Roma Manchester City af, want de club uit de Premier League had ‘slechts’ acht miljoen over voor de viervoudig A-international van Turkije.

Cengiz zou zelf ook al rond zijn met Roma en zou enkel nog maar een medische keuring hoeven af te leggen, die voor aanstaande vrijdag op het programma staat. Dat Cengiz naar Roma lijkt te gaan, komt redelijk als een verrassing, want Basaksehir maakte vorige week donderdag nog bekend de onderhandelingen met Man City te hebben geopend.

Cengiz speelde in de jeugd bij Bucaspor en Altinordu en maakte vorig jaar zomer de overstap naar Basaksehir, waarvoor hij inmiddels 43 wedstrijden op zijn naam heeft staan. Daarin kwam hij tot negen doelpunten en zeven assist. Het contract van Cengiz loopt er momenteel nog tot de zomer van 2021 door, maar dat staat dus op het punt om te worden afgekocht.