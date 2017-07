Bochum zet Verbeek per direct op straat wegens ‘verschil van inzicht’

Gertjan Verbeek is niet langer de trainer van VfL Bochum, zo maakt de club bekend via de officiële website. Er was een te groot verschil van inzicht tussen de club en Verbeek, zo laat sportief directeur Christian Hochstätter weten. De oefenmeester stond sinds 2014 aan het roer bij de club uit de 2.Bundesliga.

"De timing van dit ontslag komt voor velen waarschijnlijk als een verrassing. Over de kwaliteiten van Gertjan bestaat geen discussie, maar na intensief overleg hebben we besloten om verder te gaan met een andere trainer. Met Gertjan verschilden we teveel van inzicht om de samenwerking voort te zetten", stelt Hochstätter op de website van VfL Bochum.

Verbeek was sinds december 2014 in dienst bij VfL Bochum. In zijn eerste seizoen eindigde hij met de club als elfde, maar de jaargang erna was aanzienlijk succesvoller. De club werd toen vijfde in de 2.Bundesliga. Afgelopen seizoen moest Bochum het doen met de negende plaats. Verbeek had in Duitsland nog een contract tot medio 2018, maar BILD wist dinsdagochtend al te melden dat VfL Bochum die wilde beëindigen.

Toen wist de oefenmeester zelf nog van niets. "Ik ben nu op weg naar de club, daar hebben we zometeen een gesprek. De club zal daarna wel naar buiten treden als er nieuws is", liet Verbeek weten aan NUsport. VfL Bochum was al begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen en na de eerste training ontstond er al commotie. Verbeek liet de eerste training van het seizoen plots een uur eerder beginnen, waardoor de verzamelde supporters amper iets meekregen van de eerste oefensessie. Niet alleen de supporters waren boos, ook de clubleiding was niet blij met de actie van Verbeek. Behalve de spelers bleek niemand op de hoogte van zijn besluit om eerder te starten.