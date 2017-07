Transferdoelwit stelt Atlético teleur en tekent nieuw contract bij Sevilla

De toekomst van Víctor Machín Pérez, beter bekend als Vitolo, lijkt toch bij Sevilla te liggen. Diverse Spaanse media maakten afgelopen week melding van een naderende transfer van de 27-jarige aanvaller naar Atlético Madrid, maar Sevilla maakt maandagavond via de officiële kanalen bekend het contract van Vitolo opengebroken en verlengd te hebben tot medio 2022.

Dat is een hard gelag voor Atlético, want die club dacht Vitolo dankzij een transferclausule in zijn oude verbintenis, die doorliep tot de zomer van 2020, voor veertig miljoen euro te kunnen vastleggen. De hoofdstedelingen hadden de vleugelspeler dan wel eerst een half jaar willen verhuren aan Las Palmas, vanwege het transferverbod dat de club tot de jaarwisseling verbiedt nieuwe spelers te contracteren.

Voorzitter José Castro bevestigde het nieuws op een persconferentie. “We kunnen stellen dat Vitolo de komende vijf seizoenen speler van Sevilla is. Er is de laatste tijd in de media veel gesproken over hem en zijn toekomst. De waarheid is dat zijn toekomst in het wit en rood van Sevilla ligt. We zijn erg blij een akkoord te hebben kunnen sluiten. Vitolo is één van ons. Hij is een leider op het veld en geeft alles. Ik heb louter positieve woorden over voor hem”, aldus de beleidsbepaler.

Vitolo staat voor zijn vijfde seizoen bij Sevilla, dat hem in de zomer van 2013 voor 3,2 miljoen euro wegplukte bij Las Palmas. De elfvoudig Spaans international speelde sindsdien 115 competitiewedstrijden voor de Andalusiërs, waarin hij 18 doelpunten wist te maken. Vitolo maakte bovendien deel uit van de succesformatie van Sevilla die tussen 2014 en 2016 driemaal op rij beslag wist te leggen op de Europa League.