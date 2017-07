Heracles-aanwinst kende bewogen avontuur in Turkije: ‘Was al gewaarschuwd’

Bart van Hintum ging vorige zomer het avontuur aan bij het Turkse Gaziantepspor. Het dienstverband in Turkije draaide echter uit op een teleurstelling en sinds februari zat hij zonder club, nadat hij mocht vertrekken. De dertigjarige verdediger tekende onlangs een tweejarig contract bij Heracles Almelo.

“Ik werd vroeg gehaald door Gaziantepspor, in het begin waren er vooral Turkse jongens, ze spraken amper Engels. Ik had geluk dat de fysiotherapeut Nederlands was, met hem trok ik veel op”, zegt Van Hintum in een interview met TC Tubantia. In de winterstop haalde Gaziantepspor tien nieuwe spelers, waarna de verdediger overbodig was bij de Turkse club.

“Hier was ik voor gewaarschuwd, maar dat het zo extreem zou worden, had ik niet verwacht”, stelt de verdediger, wiens contract eind februari ontbonden werd. “Ik merk nu al dat het hier makkelijk gaat, iedereen praat met elkaar. De jongens nemen me meteen mee naar de sportschool, ze laten je niet in de kleedkamer zitten. Net als Zwolle is dit een familieclub. Dat was in Turkije anders.”

Het was voor Van Hintum zijn eerste periode in het buitenland, nadat hij vijf jaar voor PEC Zwolle had gespeeld. Met de Zwollenaren won hij de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal, waarna hij in de zomer van 2016 transfervrij naar Gaziantepspor vertrok. Eerder kwam de verdediger uit voor FC Dordrecht en FC Oss.