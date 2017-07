‘Vitesse voert onderhandelingen over spits en reserveert 300.000 euro’

Vitesse versterkte zich voor komend seizoen al met Tim Matavz, Charlie Colkett, Thulani Serero, Thomas Bruns, Fankaty Dabo, Remko Pasveer en Bryan Linssen en daar blijft het mogelijk niet bij. De club uit Arnhem zou namelijk ook bezig zijn met de komst van Guy Melamed, een 24-jarige aanvaller uit Israël.

De zaakwaarnemer van Melamed is naar Nederland afgereisd om te onderhandelen met een delegatie van Vitesse, zo meldt Walla. Vitesse zou bereid zijn om drie ton te betalen, maar ook onder meer het Maccabi tel Aviv van trainer Jordi Cruijff zou belangsetlling hebben voor de spits van Maccabi Petah Tikva.

Melamed komt uit de jeugdopleiding van Hapoel Kfar Saba en maakte voor die club 12 doelpunten in 41 competitiewedstrijden. Op huurbasis voor Maccabi Herzliya maakte hij er 6 in 15 optredens en in dienst van Maccabi Petah Tikva staat de teller op 20 treffers in 85 wedstrijden. Het is onduidelijk tot wanneer Melamed er nog onder contract staat.