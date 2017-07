Update: Guardado arriveert in Sevilla voor medische keuring bij Real Betis

Real Betis loopt alvast vooruit op de komst van Andrés Guardado. Zowel PSV als de Spaanse club heeft nog geen melding gemaakt van de transfer, maar afgaande op de woorden van directeur Lorenzo Serra Ferrer duurt dat niet lang meer. Hij laat weten dat Guardado de knoop zelf al heeft doorgehakt.

Serra Ferrer noemt Guardado in gesprek met het lokale ABC een geweldige speler. "Hij heeft ervoor gekozen om zich bij Betis voor te bereiden op zijn vierde WK-deelname. Hij heeft veel ervaring, is een veelzijdige voetballer en kan op meerdere posities uit de voeten", somt de bestuurder op. "Ik heb met Phillip Cocu gesproken en hij is lovend over hem. Hij roemt zijn leiderskwaliteiten, zijn karakter en zijn charisma. Guardado zal alles geven voor Betis en past hier perfect."

PSV wil ongeveer 2,5 miljoen euro ontvangen van Real Betis. Technisch manager Marcel Brands liet donderdag nog weten dat er geen akkoord is tussen beide clubs. De Eindhovenaren zijn niet vergeten dat los Verdiblancos in 2007 niet voldeden aan hun betalingsplicht bij de transfer van Robert naar Spanje. Uiteindelijk moest PSV in 2012 genoegen nemen met een deel van het achterstallige bedrag.

Hoewel het bestuur van Real Betis sindsdien anders is ingevuld, wil PSV een herhaling voorkomen. Betis wil in ieder geval direct betalen of de beloofde centen met harde zekerheid garanderen, zo is volgens het Eindhovens Dagblad aangegeven. Guardado, die nog tot medio 2018 onder contract staat bij PSV, krijgt toestemming voor een medische keuring zodra de clubs de afspraken op papier hebben gezet. De dertigjarige Mexicaan was in 98 officiële duels voor de Eredivisionist goed voor 4 treffers en 19 assists.

Update 7 juli 13.45 uur - Guardado arriveert in Sevilla voor medische keuring bij Real Betis

Andrés Guardado gaat PSV definitief verlaten. De Mexicaanse middenvelder wordt vrijdagmiddag medisch gekeurd bij Real Betis, zo melden verschillende Spaanse media. Hij is inmiddels gearriveerd in Spanje en zal, indien er niks geks gebeurt, voor 2,3 miljoen euro de overstap naar LaLiga maken. Dit bedrag kan voor PSV door middel van bonussen nog met vier ton oplopen. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Guardado een contract voor drie seizoen gaat tekenen bij Real Betis.