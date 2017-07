Man United maakt Lukaku mogelijk duurste voetballer aller tijden

Romelu Lukaku wordt mogelijk de duurste voetballer aller tijden. De Daily Mail pakt donderdag namelijk uit met het bericht dat Manchester United een transfer van Lukaku naar Chelsea wil voorkomen door zélf toe te happen. De deal zou afgerond kunnen worden bij een transfersom van 114 miljoen euro.

Marca meldt dat Man United na het uitbrengen van een bod van 75 miljoen euro dicht bij de komst van Álvaro Morata is, maar in Engeland denkt men daar anders over. Diverse tabloids, waaronder de Daily Mail, stellen dat de onderhandelingen met Real Madrid stroef verlopen en dat de club van manager José Mourinho daarom is overgestapt naar Lukaku.

De 24-jarige Belg werd drie jaar geleden door Mourinho verkocht aan Everton, maar de Portugees wil nu dus weer samenwerken met de 59-voudig international, die vorig seizoen 26 doelpunten maakte voor Everton. Om de kosten te drukken, hoopt Man United overigens Wayne Rooney in de deal te betrekken, maar het is twijfelachtig of die actie kans van slagen heeft.

Zaakwaarnemer Paul Stretford onderhandelde woensdag in ieder geval in Londen met Everton-voorzitter Bill Kenwright om de verschillende scenario’s door te spreken. Everton zou niet bereid zijn om meer dan 11,3 miljoen te betalen voor Rooney en zou hem een weeksalaris van 170.000 euro willen aanbieden. Rooney verdient op Old Trafford momenteel ruim 262.000 euro en ligt er nog tot medio 2019 vast.