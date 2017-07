Larsson: ‘Een geweldige kans, het zou een goede stap in mijn carrière zijn’

Het is nog onduidelijk waar de toekomst van Sam Larsson ligt. Diverse clubs uit het buitenland hebben interesse in de aanvaller van sc Heerenveen, maar voorlopig staat de 24-jarige Zweed nog altijd in het Abe Lenstra Stadion onder contract. Fiorentina ziet in Larsson een eventuele opvolger van de alom begeerde Federico Bernardeschi.

"De club heeft beloofd mee te zullen werken als er concrete belangstelling is voor mij", vertelt Larsson in gesprek met diverse media in Zweden. Hij wil niet aangeven of Fiorentina concreet is en of er überhaupt concrete belangstelling is. "Ik kan geen commentaar geven op de naam van de geïnteresseerde club. Ik kan alleen zeggen dat de Serie A een geweldige competitie is. Ik zie het als een geweldige kans."

"Voor mijn carrière zou het ook een goede stap zijn", erkent Larsson, die al vaker interesse uit Italië genoot. Heerenveen zou een vraagprijs van acht à negen miljoen euro hanteren. Larsson was met negen doelpunten en twaalf assists een van de smaakmakers van het afgelopen Eredivisie-seizoen. Zijn contract loopt volgend jaar zomer al ten einde, maar Heerenveen heeft een eenzijdige optie voor nog een contractjaar.