AS Roma slaat opnieuw toe: miljoenenakkoord over Frans international

Maxime Gonalons vervolgt zijn loopbaan bij AS Roma. Olympique Lyon maakt vrijdagavond aan zijn aandeelhouders bekend dat men een akkoord heeft bereikt over een transfersom van vijf miljoen euro en dat de laatste plooien van de deal op 10 juli, over tien dagen, zullen worden gladgestreken.

Zaakwaarnemer Frederic Guerra liet eerder op de dag via Twitter al weten dat er overeenstemming was bereikt en dat zijn cliënt aanstaande maandag wordt gekeurd in het Stadio Olimpico. De 28-jarige Gonalons heeft nu nog een contract voor één seizoen bij Lyon en in de Serie A ligt er voor hem een vierjarige verbintenis klaar.

De aanvoerder speelt sinds zijn elfde voor les Gones en kwam er tot dertien doelpunten en twaalf assists in 334 officiële wedstrijden. Hij won met de club de Coupe de France en de Trophée des Champions. Roma legde deze zomer ook al Rick Karsdorp, Bruno Peres, Juan Jesus, Mário Rui, Héctor Moreno, Federico Fazio en Lorenzo Pellegrini vast.