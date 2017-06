‘Zelfs Feyenoord-fans lieten weten dit onrechtvaardig te vinden’

Twee juristen van de supportersvereniging Vitesse onderzoeken of het in kort geding zin heeft om meer toegangskaarten te eisen voor de club bij de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. De bekerwinnaar mag slechts 1200 supporters meenemen naar De Kuip en Vitesse noemde dat donderdag in een statement 'onbegrijpelijk'.

"We denken eraan om het gelijkheidsbeginsel aan te voeren", vertelt voorzitter Paul Koster van de supportersvereniging in De Telegraaf. Hij vindt het onrechtvaardig voor de fans. "KNVB-directeur Gijs de Jong riep bij de presentatie van het nieuwe model dat de Johan Cruijff Schaal een feest voor iedereen moest worden en meer van dat soort bla-bla-teksten. Dit is geen feest voor de fan van Vitesse."

De KNVB heeft geen begrip voor de verbolgen reactie van Vitesse op het aantal toegewezen kaarten voor de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Volgens de voetbalbond hebben de Arnhemmers echter niet geklaagd toen de plannen werden besproken. "Het is dit voorjaar allemaal doorgesproken met de vijf clubs die op dat moment in aanmerking konden komen voor de wedstrijd: Ajax, Feyenoord, PSV als landskampioen en AZ en Vitesse als bekerwinnaar", zo liet een woordvoerder donderdag weten.

Koster wil het 'onrecht' aanvechten. "Dat kan je doen door in Zeist stenen door de ruiten te gooien, maar dat doen wij niet. We willen ons laten horen, volgens de geëigende weg en dan eventueel via de rechter." De supportersvereniging kreeg veel steunbetuigingen van collega-supportersverenigingen uit de Eredivisie en het Supporterscollectief Nederland. "Zelfs Feyenoord-fans lieten weten dit onrechtvaardig te vinden."