‘Erwin Mulder onderweg naar lucratief avontuur in Premier League’

Erwin Mulder besloot na afgelopen seizoen transfervrij te vertrekken bij sc Heerenveen en dat lijkt de doelman geen windeieren te gaan leggen. De Telegraaf meldt donderdagochtend namelijk dat hij op het vliegtuig naar Cardiff is gestapt, waarna hij na aankomst met Swansea City zal onderhandelen over een lucratief contract.

Vanwege de grote financiële mogelijkheden in de Premier League wordt Mulder volgens het medium in één klap miljonair. De sluitpost, die in Wales een meerjarig contract kan tekenen, moet in het Liberty Stadium de concurrentie aangaan met Lukasz Fabianski, maar zal vanwege het grote aantal wedstrijden in Engeland hoe dan ook aan zijn minuten komen.

Swansea meldde zich twee jaar geleden ook al bij Mulder, die toen een basisplaats in Friesland verkoos boven een avontuur in de Premier League. De keeper treft bij the Swans voormalig ploeggenoot Leroy Fer, terwijl hij in Mike van der Hoorn, Luciano Narsingh en Kenji Gorré nog drie landgenoten tegen zal gaan komen. Marvin Emnes lijkt op korte termijn transfervrij te vertrekken.