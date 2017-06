Chili komt arbitrale dwaling te boven en stuurt Portugal naar huis

Chili heeft zich woensdagavond weten te plaatsen voor de finale van de Confederations Cup. De kampioen van Zuid-Amerika had Portugal na 120 minuten voetballen op een doelpuntloos gelijkspel gehouden en trok in de beslissende strafschoppenserie uiteindelijk aan het langste eind. Doelman Claudio Bravo vervulde een heldenrol door liefst drie penalty's te keren.

Cristiano Ronaldo en Alexis Sánchez behoorden voor de krachtmeting in Kazan tot de absolute smaakmakers van de Confederations Cup en het was woensdagavond de sterspeler van Chili die als eerste van zich deed spreken. Sánchez zette na zes minuten spelen Eduardo Vargas met een fraaie steekpass alleen voor Rui Patrício, maar hij slaagde er niet in het leder voorbij de Portugese doelman te krijgen. De eerste kans van de wedstrijd was daarmee voor Chili, maar het antwoord van Portugal liet niet lang op zich wachten.

Amper een minuut na het huzarenstukje van Sánchez was het de beurt aan Ronaldo om zijn brille te tonen. De sterspeler van Real Madrid bediende André Silva bij de tweede paal met een intelligente voorzet, maar diens kopbal werd onschadelijk gemaakt door Claudio Bravo. Beide teams hielden elkaar in het vervolg van de eerste helft in evenwicht. De Portugezen lieten het initiatief aan Chili, dat aan de bal een verzorgde indruk maakte, maar nauwelijks tot uitgespeelde kansen kwam.

Cristiano Ronaldo kwam niet meer aan zijn strafschop toe.

In het tweede bedrijf bleef het spelbeeld onveranderd. Arturo Vidal was zeven minuten na de onderbreking na goed doorzetten van Jean Beausejour dicht bij de openingstreffer, maar de middenvelder hielp van dichtbij een goede kopkans om zeep. Aan de andere kant werd Bravo aan het werk gezet door Ronaldo, maar zijn schot leverde geen problemen op voor de keeper. In het laatste half uur van de wedstrijd zakte het tempo aanzienlijk, waardoor grote kansen uitbleven en een verlenging volgde.

Daarin was Chili al snel gevaarlijk. Mauricio Isla legde de bal feilloos op het hoofd van Sánchez, maar diens kopstoot scheerde rakelings naast het doel van Rui Patrício. Laatstgenoemd moest even later handelend ingrijpen na een doelpoging van Vidal. Het duel leek vervolgens dood te bloeden, al wist scheidsrechter Alireza Faghani in de absolute slotfase de schijnwerpers nog op zich gericht. De leidsman uit Iran zag een overduidelijke overtreding van José Fonte in het Portugese strafschopgebied op invaller Francisco Silva over het hoofd en weigerde daarna gebruik te maken van de videoscheidsrechter om zijn fout recht te zetten. Vlak daarna teisterde Chili ook nog tot tweemaal toe het aluminium, voordat strafschoppen volgden. Bravo redde op pogingen van Ricardo Quaresma, João Moutinho en Nani en leidde Chili zo hoogstpersoonlijk naar de eindstrijd.