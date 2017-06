Guardiola laat PSG en Barcelona naast doelwit grijpen

De strijd om Borussia Dortmund-aanvaller Moussa Dembélé is losgebarsten. Na Barcelona heeft nu ook Paris Saint-Germain zich gemeld bij de zaakwaarnemer van de Fransman. (L’Équipe)

Barcelona zal Gerard Deulofeu op korte termijn presenteren. De Spaanse grootmacht neemt de buitenspeler voor twaalf miljoen euro over. (Diverse Spaanse media)